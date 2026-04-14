Готовится экранизация Bloodborne! Она получит «взрослый» рейтинг

Кот-император
14 апреля 10:10
455
1 минута на чтение
На фестивале CInemaCon студия Sony Pictures объявила, что работает над экранизацией видеоигры Bloodborne. Это будет взрослый мультфильм с рейтиногом R (18+).
Других подробностей студия пока не сообщила. Но IGN сообщает, что один из продюсеров фильма — Шон Маклафлин, более известный как игровой видеоблоггер JackSepticEye.
Bloodborne — это экшен-игра 2015 года, ставшая одним из столпов поджанра «соулсборн» (наряду с серией Dark Souls). Её действие происходит в мрачном готическом городе Ярнам, поражённом чумой, которая превращает людей в чудовищ. Герой странствует по городу, сражаясь с монстрами, в поисках источника болезни.

Читайте также

Мир Bloodborne: игры, комиксы, настолки и артбуки

Никита Казимиров

25.03.2022

62851

Как вселенная Ярнама продолжает жить за пределами игры.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

