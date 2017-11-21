После выхода фильма «Отряд самоубийц» за Харли Квинн окончательно закрепился статус самой популярной злодейки во вселенной DC. И ничего удивительного, что Warner Bros. Animation анонсировали сольный мультсериал про Харли Квинн. Да ещё со «взрослым» рейтингом R! Об этом сообщает Deadline.

Нас ждёт сезон, состоящий из 26 получасовых эпизодов. В нём покажут Харли, которая окончательно разорвала связь с Джокером. Теперь она пытается встать во главе преступного мира Готэма — будет эдаким Квинпином. Фабула и возрастной рейтинг внушают надежды, но вот имена продюсеров шоу вызываю опасения. Работать над мультсериалом будут Джастин Хальперн и Патрик Шумакер, продюсировавшие сериал DC «Бессильные» (Powerless). Этот супергеройский ситком был закрыт ещё до выхода всех серий первого сезона.

Источники издания сообщают, что Warner Bros. хотят позвать на озвучку Харли актрису Марго Робби, которая сыграла эту героиню в «Отряде самоубийц».

Сериал про Харли Квинн покажут на отдельном стриминговом сервисе DC, на котором в 2018 году выйдут сериал «Титаны» и анимационный сериал «Юная Лига справедливости».