Появление Хана Соло в «Звездных войнах: Скайуокер. Восход» — один из самых спорных моментов фильма. В одном из недавних интервью журналисты попросили Харрисона Форда прокомментировать свое возвращение.

И вот что он сказал по этому поводу:

Когда Джей Джей попросил меня вернуться, я сказал ему: «Ты шутишь? Я же мертв!» А он мне в ответ: «Типа того. Но ты все равно можешь сделать это». На тот момент он еще ничего не написал. Однако тогда он мне сказал: «Это будет здорово». Поэтому я согласился. Если Джей Джей попросил бы вас о чем-нибудь, то вы бы тоже, вероятно, не смогли ему отказать. Он очень убедительный парень.

Больше всего фанатов интересует, кем был Хан в девятом эпизоде — призраком Силы или просто воплощением совести Кайло Рена. Увы, актер не смог пролить свет на этот вопрос.

Призрак Силы? Я не знаю, что такое призрак Силы. Никому не говори, но я вообще понятия не имею, что это такое. И мне все равно!

Вышедшие в конце 2019 года «Звездные войны: Скайуокер. Восход» сильно разочаровали критиков и обычных зрителей — на сайте Metacritic у них всего 53 балла из 100 возможных. Тем не менее картина умудрилась сделать кассу в миллиард долларов.