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    Новости

    HBO Max снимет мультфильм про ацтекского Бэтмена

    14 июня 2022
    14.06.2022
    184
    1 минута на чтение

    HBO Max запустил в производство мультфильм Batman Azteca: Choque de Imperios — про ацтекского Темного рыцаря.

    По сюжету парень по имени Йоуалли Коатль переживает трагедию — его отца, вождя деревни Толтекацин, убивают испанские конкистадоры. Герой предупреждает короля Моктесуму и верховного жреца Йоку о неминуемой опасности и начинает тренироваться в храме бога летучих мышей, чтобы дать отпор испанцам и отомстить за смерть своего отца.

    Главного героя озвучит Горасио Гарсиа Рохас, известный по сериалам «Нарко: Мексика» и «Королева юга».

    Режиссером выступит Хуан Хосе Меса-Леон, приложивший руку к «Харли Квинн», «Рику и Морти» и «Крайнему космосу».

    Даты выхода у мультфильма пока нет.

    HBO Max снимет мультфильм про ацтекского бэтмена 1

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    Редактор
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