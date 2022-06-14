HBO Max снимет мультфильм про ацтекского Бэтмена

HBO Max запустил в производство мультфильм Batman Azteca: Choque de Imperios — про ацтекского Темного рыцаря.

По сюжету парень по имени Йоуалли Коатль переживает трагедию — его отца, вождя деревни Толтекацин, убивают испанские конкистадоры. Герой предупреждает короля Моктесуму и верховного жреца Йоку о неминуемой опасности и начинает тренироваться в храме бога летучих мышей, чтобы дать отпор испанцам и отомстить за смерть своего отца.

Главного героя озвучит Горасио Гарсиа Рохас, известный по сериалам «Нарко: Мексика» и «Королева юга».

Режиссером выступит Хуан Хосе Меса-Леон, приложивший руку к «Харли Квинн», «Рику и Морти» и «Крайнему космосу».

Даты выхода у мультфильма пока нет.