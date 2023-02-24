HBO Max заказал сериал-приквел «Оно» Энди Мускетти

HBO Max официально запустил в производство сериал по мотивам «Оно » Стивена Кинга под названием «Добро пожаловать в Дерри» (или Welcome to Derry).

Это будет приквел оригинальной истории, который расширит видение Энди Мускетти, снявшего первую и вторую части хоррора.

Сам Мускетти выступит шоураннером, исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов грядущего сериала.

Ему также помогают Барбара Мускетти, работавшая над оригинальными фильмами, и Джейсон Фукс, который напишет сценарий для некоторых серий.

У сериала пока нет даты выхода.