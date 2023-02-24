HBO Max заказал сериал-приквел «Оно» Энди Мускетти

HBO Max официально запустил в производство сериал по мотивам «Оно » Стивена Кинга под названием «Добро пожаловать в Дерри» (или Welcome to Derry).
Это будет приквел оригинальной истории, который расширит видение Энди Мускетти, снявшего первую и вторую части хоррора.
Сам Мускетти выступит шоураннером, исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов грядущего сериала.
Ему также помогают Барбара Мускетти, работавшая над оригинальными фильмами, и Джейсон Фукс, который напишет сценарий для некоторых серий.
У сериала пока нет даты выхода.
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