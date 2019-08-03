Грядущий стриминговый сервис компании WarnerMedia под названием HBO Max продолжает расширять библиотеку к старту работы. Deadline сообщает, что руководство заключило контракт с «Би-би-си» на более чем 700 различных эпизодов сериалов и передач — и это без учёта одиннадцати уже вышедших сезонов «Доктора Кто»!

Контракт подразумевает лицензию не только на вышедшие эпизоды «Доктора», но и на грядущие — их будут включать в библиотеку после трансляции на BBC Ameriсa. В список также вошли как популярные проекты вроде «Лютера», «Офиса» и Top Gear, так и не настолько известные — вроде Pure, Trigonometry, Stath Lets Flats, Home и Ghosts. Они будут доступны эксклюзивно на HBO Max на старте работы сервиса.

Онлайн-кинотеатр HBO Max планируют запустить весной 2020 года. На старте в его библиотеку войдут многие проекты HBO вроде «Клана Сопрано», «Секса в большом городе», «Вице-президента» и «Игры престолов», а также сезоны сериалов The CW вроде «Бэтвумен» и сервиса DC Universe «Роковой патруль» после того, как их закончат показывать в эфире.

Сейчас руководство разрабатывает линейку новых проектов, куда войдут сериал по «Дюне» про Бене Гессерит, экранизация фэнтезийного романа «Цирцея», анимационный приквел «Гремлинов» и несколько других проектов.