HBO адаптирует комикс Марджори Лью «Она — монстр» в виде сериала для своего стримингового сервиса HBO Max, сообщает портал Discussing Film. Сценарием займётся Джанет Лин («Орвилл», «Кости»). Другие подробности о проекте пока неизвестны.

Оригинальный комикс вдохновлён Азией начала XX века, его действие происходит в мире, где завершилась жестокая война людей с магической расой аркаников, но вражда между народами не угасла.

Сюжет рассказывает о юной девушке Майке Полуволчице, которая отправляется в страну людей, надеясь узнать правду о смерти своей матери и отомстить за неё. В поисках ответов девушка столкивается не только с опасностями, но и со странными силами, пробуждающимися внутри неё.

В 2018 году комикс стал победителем премии Айснера в пяти номинациях, а также выигрывал премию Хьюго в номинации «Лучшая графическая история» три года подряд.