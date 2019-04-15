HBO выпустили тизер второго эпизода заключительного сезона «Игры престолов». Его название пока не раскрыли.

Судя по всему, армия мертвецов подойдёт к стенам Винтерфелла уже в конце второй серии и тогда начнётся битва. Но перед этим мы увидим, к чему приведёт конфликт между Дейенерис и Сансой, между Браном и Джейме.

Премьера эпизода состоится на сервисах HBO и «Амедиатека» в четыре ночи по Москве с 21 на 22 апреля. С сегодняшним наплывом сайт «Амедиатеки» не справился — около 40 минут пользователи не могли посмотреть эпизод и оплатить подписку.