Hobby World проведет фестиваль для фанатов варгеймов — Warforge Fest 2024

25 августа Hobby World вместе с профильными клубами и сообществом варгеймеров проведет фестиваль Warforge Fest 2024 для любителей военно-тактических настольных игр.

Для варгеймеров подготовят более 50 игровых зон, где можно будет поиграть в Warhammer 40K, Fallout Wasteland Warfate, Star Wars Shatterpoint и не только.

Также в рамках мероприятия гостей ждут обучающие сессии с мастер-классами от профессионалов. На них могут заглянуть как новички, так и опытные игроки. Зона покраски тоже будет!

Кроме того, там же пройдет ярмарка от Hobby Games, Warzone Studio, Mini War Painter, «Аванпоста» и других магазинов — с миниатюрами, аксессуарами и игровыми наборами.

Гости фестиваля смогут принять участие в «беспроигрышной лотерее» с ценными призами.

Warforge Fest 2024 развернется на втором этаже ТРК «Москворечье». Начало в 10:00 по МСК.

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