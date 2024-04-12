Hobby World выпустила карточную стратегию «Корпорация “Сны”»

Издательство Hobby World выпустило настольную стратегию под названием «Корпорация “Сны”» от геймдизайнера Ивана Лашина.
Главная особенность игры — сны, представленные в виде 98 проиллюстрированных карт, у каждой из которых есть уникальные эффекты. Карты устроены так, что усиливают друг друга и создают множество разных комбинаций.
По словам разработчиков, это несложная по правилам, но в то же время глубокая игра для тех, кому нравится собирать мощные комбинации.
Ранее Иван Лашин сделал хитовую игру «Индустрия», которая обрела популярность в том числе за рубежом. «Корпорация “Сны”», кстати, тоже выйдет на английском под названием Neodreams.
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