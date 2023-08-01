«Худшее еще впереди» — первый тизер последнего сезона «Разочарования»

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер пятого и заключительного сезона «Разочарования» (или Disenchantment в оригинале).
Путешествие Бин подходит к эпичному финалу. Теперь ей нужно победить королеву Дагмар, свою злую мать.
Шоураннером мультсериала выступает Мэтт Грейнинг, наиболее известный по «Симпсонам» и «Футураме».
Новые эпизоды выйдут уже 1 сентября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.