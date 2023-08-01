    3
    Новости

    «Худшее еще впереди» — первый тизер последнего сезона «Разочарования»

    1 августа 2023
    Фото аватара
    01.08.2023
    781
    0 минут на чтение
    «Худшее еще впереди» — первый тизер последнего сезона «Разочарования»

    Netflix опубликовал первый тизер-трейлер пятого и заключительного сезона «Разочарования» (или Disenchantment в оригинале).

    Путешествие Бин подходит к эпичному финалу. Теперь ей нужно победить королеву Дагмар, свою злую мать.

    Шоураннером мультсериала выступает Мэтт Грейнинг, наиболее известный по «Симпсонам» и «Футураме».

    Новые эпизоды выйдут уже 1 сентября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Что почитать: повседневная фантастика для души
    0
    18357
    Что почитать: повседневная фантастика для души

    Путешествия воздушных и космических кораблей, обучение в необычной школе и постапокалипсис после пандемии.

    «Секретное вторжение»: как Marvel запутали сами себя 8
    0
    67635
    «Секретное вторжение»: как Marvel запутали сами себя

    Обычно сериалы Marvel упрощали понимание персонажей и вселенной, но не в этот раз.

    Читаем рассказ «Случай в зоопарке» Александра Белякова
    0
    130330
    Читаем рассказ «Случай в зоопарке» Александра Белякова

    Что может быть лучше, чем сходить всей семьей в зоопарк? Но все хорошее настроение тут же испарится, едва в одном из вольеров ты заметишь… ЕГО.

    Читаем второй том «Магазин закрывается до наступления темноты» — «уютного кошмара» Дарьи Бобылёвой
    0
    169451
    Читаем второй сезон «Магазин работает до наступления тьмы» — «уютного кошмара» Дарьи Бобылёвой

    Застывшие фигуры, девочка в красном платье и спящие стоя старики — вот что Славик находит в своей квартире.

    Вилма Кадлечкова «Мицелий: Лёд под кожей». Вторая ступень к Озарению
    0
    178593
    Вилма Кадлечкова «Мицелий: Лёд под кожей». Вторая ступень к Озарению

    Научная фантастика в духе Урсулы Ле Гуин.

    «Оппенгеймер». Ужас в формате IMAX 10
    0
    203202
    «Оппенгеймер». Ужас в формате IMAX

    Гений Нолан рассуждает о цене гениальности и пробует себя в сюрреализме.

    «Правда скучна, тосклива и безысходна»: беседа с Алексеем Сальниковым
    0
    237245
    «Правда скучна, тосклива и безысходна»: беседа с Алексеем Сальниковым

    Почему писателя так тянет к фантастике, можно ли назвать Владислава Крапивина одним из отцов-основателей «уральского магического реализма» и как комиксы встраиваются в общую картину мира, с Алексеем Сальниковым беседует наш постоянный автор Василий Владимирский.

    Говорим про злого гения Хаяо Миядзаки в 89-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    413024
    Говорим про злого гения Хаяо Миядзаки в 89-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Насколько образ доброго дедушки соответствует реальности? Спойлер: никак не соответствует.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить