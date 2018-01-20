Наши коллеги из «Игромании» тоже заканчивают подводить итоги 2017 года. Весь год они играли в самые разные видеоигры и теперь назвали лучшие из них. Это не значит, что стоит обратить внимание только на эти новинки — наши друзья подготовили множество номинаций у себя на сайте. Если вы ищите игру по какому-то жанру или типу, то посмотрите на общую страницу спецпроекта — «Игромания» выделила десятки отличных игр!

А вот среди лучших из лучших они определили семь мест. Среди победителей оказались: «королевская битва» PlayerUnknown’s Battlegrounds, психологический экшен Hellblade: Senua’s Sacrifice и возвращение классики от Nintendo вроде Super Mario Odyssey и Legend of Zelda: Breath of the Wild. Не забудьте посмотреть и другие места!

А это — наши победители! Фантастика-2017: лучшие видеоигры Лучшие игры 2017 года — от первоклассной научной фантастики и яркого приключения в открытом мире до настоящих произведений искусства и главной RPG последних лет.