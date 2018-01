В 2017 вышло много прекрасных игр — и ремейков классики, и удачных сиквелов заслуженных серий, и приятных сюрпризов. Порадовала и Nintendo, выпустив отличную новую консоль. Поэтому нам было очень сложно отметить все достойные внимания проекты. Но даже тех, что вошли в этот список, хватит на многие месяцы игры.

15 Лучший ремейк

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Претенденты: Full Throttle Remastered, Outcast: Second Contact, StarCraft: Remastered

Наглядный пример того, что хорошие игры — вечны. Оригинальная система развития персонажей, интересные бои, огромный живой мир с летающими кораблями и магическими артефактами и, конечно, драматичный сюжет и через десять лет не стали хуже, поэтому Square Enix лишь обновили графику и звук. Этого оказалось достаточно, чтобы порадовать и ностальгирующих фанатов, и всех остальных любителей ролевых игр.

14 Лучшая стратегия

Total War: Warhammer II

Претенденты: Warhammer 40,000: Dawn of War III, Halo Wars 2

Масштабное продолжение одной из лучших стратегий современности: новые расы и игровые механики, увлекательная кампания, а также возможность играть за все фракции из оригинальной игры на гигантской карте. Размах Total War, помноженный на потенциал фэнтезийной вселенной Warhammer, — беспроигрышная формула. Здесь сочетается масса элементов, от простенькой ролевой системы до глобальной дипломатии. Игра такого калибра может подарить не одну сотню часов геймплея.

Наш обзор Total War: Warhammer 2. Всё та же, только ещё лучше Скорее крупное дополнение, чем сиквел, которое вносит ещё больше интересных элементов в уже устоявшуюся игровую механику.

13 Лучший файтинг

Tekken 7

Претенденты: Injustice 2, ARMS

Седьмая часть одного из лучших файтингов современности долго шлифовалась в аркадных залах Японии и этим летом вышла на консолях нового поколения и PC с похорошевшей графикой и выверенным балансом. Одновременно интуитивный и хардкорный, Tekken 7 стал главным испытанием для пальцев в уходящем году. Мелкие недоработки вроде небольшого количества режимов или сетевых лагов не смогли его испортить.

Наш обзор Tekken 7. Возможно, лучший файтинг поколения Самый глубокий, сбалансированный и при этом интуитивный представитель жанра. Однако, если вы не любите пальцеломкие бои по Сети, ничего интересного вы здесь не найдёте.

12 Лучшая независимая игра

Cuphead

Претенденты: Pyre, Finding Paradise

У Cuphead были все шансы разочаровать геймеров: на ролики смотрели с большим недоверием, а релиз переносился несколько раз. Но в итоге игра превзошла все ожидания! Это оказался шикарный платформер с невероятно стильной графикой, роскошным джазовым саундтреком и зубодробительной сложностью. Ведь в Cuphead почти нет прокачки — победить помогут только личный опыт и быстрота реакции.

Наш обзор Cuphead: изумительный хардкорный мультфильм За изумительной графикой и очаровательным саундтреком скрывается драйвовая игра, бросающая вызов вашим навыкам.

11 Лучший эксклюзив

Super Mario Odyssey

Претендент: Horizon Zero Dawn

Разве могла новенькая консоль от Nintendo обойтись без свежей игры про Марио? Усатый водопроводчик не заставил себя долго ждать и вдобавок приятно удивил новыми трюками. Простенький на первый взгляд трёхмерный платформер ни на минуту не даёт заскучать: Марио не только лихо бегает, прыгает и дерётся, но и превращается в разных существ — а ещё становится плоским, возвращая ваш 1985 год. К тому же благодаря переводу на русский язык и возможности совместного прохождения играть в Super Mario Odyssey можно хоть с детьми, хоть с прожжёнными геймерами.

Наш обзор Super Mario Odyssey. Идеал с кепкой Образцовый трёхмерный платформер с яркой графикой, большими и интересными уровнями, разнообразным игровым процессом и локальным мультиплеером.

10 Лучший боевик

Nioh

Претенденты: NieR: Automata, Wolfenstein II: The New Colossus

Nioh — один из главных сюрпризов года. Выбравшийся из производственного ада долгострой оказался великолепным самурайским экшеном, сложным, с увлекательными сражениями. Разные боевые стили, масса оружия и брони на выбор, возможность развивать героя по своему усмотрению заставляют возвращаться к игре снова и снова. А вишенка на торте — атмосферный сеттинг Японии эпохи сэнгоку с демонами-они и историческими личностями. Все эти достоинства с лихвой искупают устаревший дизайн уровней и слабоватую графику.

Наш обзор Nioh. Обзор Самурайский боевик с выверенной боевой системой и яркой атмосферой, к которому хочется возвращаться снова и снова.

9 Лучшее возрождение серии

Torment: Tides of Numenera

Претендент: NieR: Automata

Благодаря кикстартеру изометрические ролевые игры вновь стали популярны. Идеальный момент, чтобы одна из самых культовых ролёвок всех времён наконец-то получила духовного наследника. Правда, Tides of Numenera идёт особой дорогой: сохраняя безумную философскую атмосферу Planescape: Torment, она почти всё делает по-своему. На смену магическому миру пришёл постапокалипсис, боёвка стала пошаговой, а ролевая система работает на совершенно новых принципах. Tides of Numenera, безусловно, проигрывает своей предшественнице по части персонажей и продолжительности, но когда смотришь на них вместе, видишь две половины единого произведения. Прекрасного, глубокого, достойного того, чтобы возвращаться к нему вновь и вновь.

Наш обзор Torment: Tides of Numenera. Достойный наследник Planescape В этой игре есть всё то, за что мы любили её предшественницу.

8 Лучший шутер

Wolfenstein II: The New Colossus

Претенденты: Destiny 2, Prey

Убивать виртуальных фашистов до сих пор интересно. Однако новый Wolfenstein помимо этих отнюдь не тихих радостей предлагает нечто уникальное для серии — умопомрачительный сюжет и потрясающую режиссуру. Сценки в игре чертовски хороши: порой нагоняют пафоса, порой слегка пугают, частенько вызывают истерический хохот. Но самое главное — пару-тройку раз удивляют так, что вскакиваешь и вопишь: «Вот это да!» Другие свежие шутеры так не умеют.

Наш обзор Wolfenstein II: The New Colossus. Лучше бы фильм сняли Старомодный одноразовый шутер — с сильными сюжетными сценами и посредственным игровым процессом.

7 Открытие года

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Претендент: Cuphead

Удивительно красивый, но при этом очень жуткий и давящий психологический экшен оказался настоящим произведением искусства. Разработчики деконструировали миф об Орфее и Эвридике и перенесли действие в сеттинг скандинавской мифологии. Мрачный сюжет рассказывает о девушке Сенуа, которая отправилась в царство мёртвых, чтобы вернуть погибшего мужа. Ей мешают не только боги и чудовища, но ещё и многочисленные голоса и видения. Или же всё вокруг — это просто плод её больного воображения?

6 Лучший хоррор

Resident Evil 7: Biohazard

Претенденты: The Evil Within 2, Observer, Outlast 2

Авторы Resident Evil решили вернуться к истокам, поэтому седьмая часть серии стала самым что ни на есть классическим ужастиком со сбором подсказок, решением головоломок и вечной нехваткой аптечек и патронов. Весьма неплохи оказались и нарочито трешовые сцены с фонтанами крови, и сюжет о поисках пропавшей возлюбленной — поисках, которые превращаются в сущий кошмар с игрой в прятки с семейкой психопатов в заброшенном поместье. К тому же благодаря поддержке PlayStation VR в местную атмосферу страха и безумия можно погрузиться с головой.

Наш обзор Resident Evil 7: Biohazard. Обзор Прекрасный в своей старомодности и прямолинейности хоррор.

5 Лучший сиквел

Persona 5

Претенденты: Destiny 2, Divinity: Original Sin 2, Wolfenstein II: The New Colossus

Новая часть самобытной серии, сочетающей симулятор свиданий и японскую ролевую игру, удалась на славу. Благодаря собственному движку и стараниям дизайнеров, стилизовавших меню и диалоги под комикс, игра восхитительно выглядит. И проходить её чертовски интересно — исследовать сюрреалистичные дворцы-подземелья, побеждая и переманивая на свою сторону мифических созданий, и строить отношения с другими персонажами, получая за это не только диалоги и ролики, но и новые боевые приёмы и прочие полезные плюшки. Но главное — «Персона» не стесняется поднимать серьёзные темы: цена свободы, поиски своего места в мире, влияние общественного мнения на судьбу человека.

Наш обзор Обзор Persona 5 Игра не пошатнула устои ролевого жанра, но оправдала все ожидания поклонников. Persona 5 отлично выглядит и звучит, её разнообразный геймплей моментально затягивает.

4 Лучший открытый мир

Horizon Zero Dawn

Претенденты: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Assassin’s Creed: Origins

Студия Guerrilla Games вплоть до нынешнего года была известна по одной серии хороших, но не хватающих звёзд с неба боевиков — Killzone. И когда разработчики объявили, что берутся за создание масштабной ролевой игры, это вызвало скепсис. Однако он оказался напрасным. Horizon Zero Dawn получилась первоклассной игрой с занимательным сюжетом, колоритными персонажами, обилием интересных квестов, захватывающими сражениями и очень необычным миром. Здесь человечество вернулось к первобытному уровню развития, а бок о бок с людьми обитают всевозможные роботы, напоминающие диких животных. Исследовать этот мир, разгадывать его многочисленные тайны и охотиться на населяющих его искусственных тварей можно десятки часов, и даже после этого в него хочется возвращаться снова и снова.

Наш обзор Horizon Zero Dawn. Истинное торжество формы над содержанием Оригинальный фантастический мир, изучать который настолько интересно, что рутинный игровой процесс уходит на второй план.

3 Лучший сюжет

Prey

Претенденты: Hellblade: Senua’s Sacrifice, Horizon Zero Dawn, Finding Paradise, Wolfenstein II: The New Colossus

Prey — это первоклассная научная фантастика, атмосферное и по-настоящему жуткое приключение на космической станции, поражённой инопланетной заразой. Авторы Dishonored снова демонстрируют безудержный полёт фантазии: придумывают оригинальную историю, бросают на игрока уникальных врагов и дают огромный простор для решений и действий. А ещё позволяют почувствовать себя маленьким человеком, который оказался в центре катастрофы. Развитие сюжета и ошеломительная концовка достойны лучших книг о космосе. Если вы такое любите — обязательно поиграйте в Prey и ни в коем случае не читайте спойлеры. Это тот редкий случай, когда они действительно портят игру.

Наш обзор Prey. Удовольствие первооткрывателя Увлекательное и атмосферное космическое приключение, которое придётся по душе поклонникам качественной научной фантастики.

2 Лучшее приключение

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Претендент: Super Mario Odyssey

Вышедшая больше тридцати лет назад «Легенда о Зельде» заложила основы приключенческого жанра. С тех пор её главный герой Линк спасал мир от сил зла больше десятка раз, то путешествуя во времени, то меняя свой облик. И хотя новая часть серии не предлагает каких-либо революционных механик, в её огромный, живой, полный загадок мир влюбляешься с первого взгляда. «Зельда» всегда славилась проработанной открытой вселенной, но Breath of the Wild вывела её на совершенно новый уровень. Здесь действительно можно забраться на вершину виднеющейся на горизонте горы, встретить фей в лесной чаще, разгадать ребус и найти скрытое от глаз святилище, побежать вслед за падающей звездой, чтобы найти до рассвета её осколок… И делать это всё хочется не ради опыта, достижений или прохождения квестов, а просто из любопытства, завидев вдалеке нечто необычное или услышав легенду от прохожего. Эту игру не просто хочется проходить — в ней хочется жить и бесконечно дивиться её чудесам и красотам.

Наш обзор The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Обзор За Breath of the Wild незаметно пролетают десятки часов, и этого времени совершенно не жаль.

1 Лучшая ролевая игра | Игра года

Divinity: Original Sin 2

Претенденты (игра года): The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Prey, Horizon Zero Dawn, Hellblade: Senua’s Sacrifice

В последние несколько лет мы стали свидетелями настоящего ренессанса классических ролевых игр. Пожалуй, главным его флагманом стала Divinity: Original Sin, которая не просто великолепно воспроизводила идеи культовых RPG прошлых лет вроде Baldur’s Gate, но и оригинальным образом их развивала. Divinity подкупала потрясающей вариативностью, глубиной и динамичностью пошаговых сражений, нетривиальными заданиями и отличным юмором. Наглядным доказательством её успеха стал сбор средств на разработку сиквела — требуемая сумма набежала всего за полдня. И разработчики сполна оправдали щедрые авансы игроков. Вторая часть Divinity сохранила все достоинства первой, но стала ещё вариативнее, многограннее и масштабнее. Вдобавок в отличие от первой части, где история была пусть и увлекательной, но несколько легковесной, сиквел может похвастаться отличным сюжетом. Более того, режим Мастера позволяет игрокам создавать бесконечное количество собственных приключений. Divinity: Original Sin 2 — современный эталон классической ролевой игры и лучшая игра 2017 года.

Разочарование года

Mass Effect: Andromeda Претенденты: Syberia III, Star Wars Battlefront II Ещё не так давно слово «BioWare» было гарантом качества — почти все игры от этой студии заслуживали самых лестных оценок. Однако в последние годы репутация компании оказалась изрядно подмочена рядом слабых релизов. Mass Effect: Andromeda была призвана восстановить её, но вместо этого стала ещё одним поводом сказать, что BioWare уже не та. Обилие однообразных заданий, неинтересные персонажи, заурядный сюжет, скучное исследование планет и технические огрехи превратили одну из самых ожидаемых игр 2017 года в полнейшее разочарование, бледную тень предыдущих частей Mass Effect. Наш обзор Mass Effect: Andromeda. Бледная тень оригинальной трилогии BioWare заслуженно называют мастерами ролевого жанра, но здесь они демонстрируют уровень всего лишь подмастерьев.

Какая фантастическая игра 2017 года вам понравилась больше всего? Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Total War: Warhammer II

Tekken 7

Cuphead

Super Mario Odyssey

Nioh

Torment: Tides of Numenera

Wolfenstein II: The New Colossus

Hellblade: Senua's Sacrifice

Resident Evil 7: Biohazard

Persona 5

Horizon Zero Dawn

Prey

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Divinity: Original Sin 2 ГолосоватьСмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшей фантастике 2017 года. Кликните, чтобы почитать другие топы.