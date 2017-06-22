Разработчик из Америки Абхишек Сингх воссоздал первый уровень игры Super Mario Bros. в смешанной реальности и прошел его в Центральном парке Нью-Йорка. Сделал он это с помощью очков дополненной реальности HoloLens. Процесс прохождения уровня Сингх снял на видео с двух ракурсов – со стороны и через очки.
На проект, который программист разработал с помощью Unity, у него ушло около месяца.
Мне пришлось полностью смоделировать все элементы игры, а иногда переосмысливать и изменять игровой процесс, чтобы это работало в реальном 3D-режиме.
Программист Абхишек Сингх
Как видно из геймплея, теперь в «обновлённой» Super Mario Bros. игрок может обходить препятствия, поскольку подпрыгнуть на достаточную высоту просто невозможно. А вот остальные элементы остались неизменны.
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