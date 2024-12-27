«Их уничтожила пресса» — глава Sony Pictures о критике «Мадам Паутины» и «Крэйвена»

Председатель правления Sony Pictures Тони Винчигуэрра высказал собственное мнение относительно провалов «Мадам Паутины» и «Крэйвена-охотника».
Руководитель не считает эти фильмы плохими и не понимает, почему критики их растоптали.
Тони Винчигуэрра
К сожалению, «Крэйвен», вероятно, стал худшим запуском за последние 7,5 лет. Он не сработал, но я до сих пор этого не понимаю, потому что фильм не плохой.
Касаясь «Мадам Паутины»... Она провалилась в прокате, потому что пресса просто растоптала ее. Это не плохая картина, на Netflix она показала себя отлично. По какой-то причине критики считают, что она и «Крэйвен» не заслуживают права существовать.
Они так же поступили с «Веномом», но зрители полюбили его, он стал хитом. Это не ужасные фильмы. Они были уничтожены в прессе.
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