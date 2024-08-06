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Инсайдер: новый «Человек-паук» выйдет летом 2026 года
Дмитрий Кинский
26 августа 12:26
849
1 минута на чтение
Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что премьера четвертой части «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли состоится в июле 2026 года.
Похоже, сюжет новой картины вновь будет завязан на теме мультивселенной. Однако подробностей пока нет.
Прежде Эми Паскаль из Sony Pictures заявляла, что дружелюбного соседа ожидает еще одна трилогия фильмов.
Съемки ленты намечены на 2025 год.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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