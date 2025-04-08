Инсайдер: ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion выйдет в апреле

The Elder Scrolls IV: Oblivion в апреле 2025 года. Журналист и инсайдер Джефф Грабб со ссылкой на свои источники рассказал , что Bethesda выпустит ремейк

По его словам, это может произойти в любой момент в текущем месяце — вероятно, сразу после анонса.

Ранее еще несколько инсайдеров делились аналогичной информацией. Тогда стало известно, что за обновленную версию на движке Unreal Engine 5 отвечает студия Virtuos Games, а по масштабам изменений проект сравнивают с Halo Combat Evolved Anniversary.

Это будет не первый раз, когда Bethesda втихую выпускает игру — без предварительной маркетинговой кампании. Так, например, было с Hi-Fi Rush в начале 2023 года.

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