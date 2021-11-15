    3
    Новости

    Инсайдер: Джон Константин в новом сериале будет темнокожим

    15 ноября 2021
    15.11.2021
    1021
    0 минут на чтение
    Инсайдер: 1

    Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал на Patreon, что производство сериала по Джону Константину от HBO Max под названием «Темная Лига справедливости: Константин» стартует во втором квартале 2022 года.

    За работу отвечает студия Bad Robot Productions Джей Джей Абрамса. Сценарий напишет малоизвестный Гай Болтон. На главную роль ищут темнокожего британского актера в возрасте от 25 до 29 лет.

    «Темная Лига справедливости: Константин» — это более мрачное переосмысление персонажа. Шоу будет сильно отличаться от версии фильма с Киану Ривзом и сериала NBC. Новый проект будет меньше ориентирован на религию и больше на хоррор-элементы из комиксов.

    Читайте также

    HBO Max совместно с Джей Джей Абрамсом запустили в производство сериал «Мадам Икс»

    СМИ: HBO Max с Джей Джей Абрамсом готовят сериал про Мадам Икс из Тёмной Лиги Справедливости

     Кот-император |  26.06.2021

    HBO Max совместно с Джей Джей Абрамсом потихоньку закладывают основу для адаптации «Тёмной Лиги Справедливости».

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Майя и три воина
    0
    2758
    Сериал «Майя и три воина»: «Аватар» от мира ацтеков

    А ещё в этом детском мультике умирают чуть ли не чаще, чем в «Игре престолов». И любят говорить о смерти.

    «Ковбой Бибоп» 9
    0
    3023
    «Ковбой Бибоп»: что нужно знать о детях космического джаза

    Вспомним — а кто не смотрел, тем расскажем — почему сериал стал одним из самых знаменитых аниме. Вот что писал о «Ковбое Бибопе» «Мир фантастики» в далёком 2004 году.

    Яцек Пекара «Молот ведьм»
    0
    109387
    Яцек Пекара «Молот ведьм». Именем Христа немилосердного

    Тёмное фэнтези в формате инквизиторского процедурала.

    Аркейн": отсылки и любимые герои в сериале по League of Legends 43
    0
    152950
    «Аркейн»: отсылки и любимые герои в сериале по League of Legends

    Сериал можно смотреть, даже если вы ничего не знаете о вселенной League of Legends. Но для фанатов игры это кладезь отсылок и узнаваемых персонажей.

    Обзор Back 4 Blood. Нет, это не Left 4 Dead 3! 6
    0
    160130
    Обзор Back 4 Blood. Нет, это не Left 4 Dead 3!

    Перспективный в теории зомби-шутер, который очень хочет дать жанру что-то новое, а в итоге ломает то, что заставляло возвращаться в Left 4 Dead.

    Короткометражка: Киберпанк-версия «Преступления и наказания»
    0
    424964
    Короткометражка: киберпанк-версия «Преступления и наказания»

    В честь 200-летия со дня рождеия Достоевского Сыендук не только подготовил ролик, но и озвучил оригинальный роман.

    Почему «Адский босс» лучше, чем «Отель “Хазбин”»  3
    0
    217405
    Почему «Адский босс» лучше, чем «Отель “Хазбин”» 

    Сериал наполнен драйвом и весельем — и лишён вырвиглазной анимации другого популярного проекта VivziePop.

    Что почитать из шпионского фэнтези. Книжная подборка Bookmate и «Мира фантастики» 8
    0
    215354
    Что почитать из шпионского фэнтези. Книжная подборка Bookmate и «Мира фантастики»

    Политические интриги и козни в романах Пратчетта, Пауэрса и других авторов.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить