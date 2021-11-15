Инсайдер: Джон Константин в новом сериале будет темнокожим

Инсайдер Дэниел Рихтман рассказал на Patreon, что производство сериала по Джону Константину от HBO Max под названием «Темная Лига справедливости: Константин» стартует во втором квартале 2022 года.
За работу отвечает студия Bad Robot Productions Джей Джей Абрамса. Сценарий напишет малоизвестный Гай Болтон. На главную роль ищут темнокожего британского актера в возрасте от 25 до 29 лет.
«Темная Лига справедливости: Константин» — это более мрачное переосмысление персонажа. Шоу будет сильно отличаться от версии фильма с Киану Ривзом и сериала NBC. Новый проект будет меньше ориентирован на религию и больше на хоррор-элементы из комиксов.
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