Эксперты автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (ИРИ) направили в Минпросвещения письмо, в котором предложили включить в школьные факультативы ряд видеоигр. Об этом сообщает РБК.
В список ИРИ вошло восемь игр разных жанров, в том числе киберспортивные дисциплины (Dota 2, StarCraft 2) и даже симулятор программирования. По мнению экспертов, они будут развивать у школьников разные навыки:
- Dota 2 — скорость реакции, стратегическое мышление, командная игра;
- Dota Underlords — стратегическое мышление, логика;
- Hearthstone — стратегическое мышление, логика;
- StarCraft 2 — стратегическое мышление, логика;
- World of Tanks — скорость реакции, стратегическое мышление, командная игра;
- Minecraft — креативность, абстрактное мышление, ориентация на местности;
- CodinGame — логика, программирование, математические навыки;
- FIFA 19 — логика.
Генидиректор ИРИ Сергей Петров пояснил изданию, что важным критерием для выбора игр стали те навыки, которые игра помогает развивать.
Это должны быть занятия, наполненные смыслом, позволяющие развивать навыки, необходимые в будущей взрослой жизни, — стратегическое и логическое мышление, умение принимать быстрые решения, командная работа. Помимо «классических» киберспортивных дисциплин, таких как Dota 2, Hearthstone, в рекомендации мы включили CodinGame. Она не только развивает общую компьютерную грамотность, но и дает опыт реального, прикладного программирования.
Он также добавил, что эксперты института подготовили советы о паузах в играх (чтобы не перенапрагять глаза), разминках, занятиях о целеполагании и тайм-менеджменту.
Ранее ИРИ предлагал Минпросвещения ввести в некоторых школах уроки по киберспорту — эту инициативу хотят реализовать в 2020-2025 годах.
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