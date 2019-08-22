Эксперты автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» (ИРИ) направили в Минпросвещения письмо, в котором предложили включить в школьные факультативы ряд видеоигр. Об этом сообщает РБК.

В список ИРИ вошло восемь игр разных жанров, в том числе киберспортивные дисциплины (Dota 2, StarCraft 2) и даже симулятор программирования. По мнению экспертов, они будут развивать у школьников разные навыки:

Dota 2 — скорость реакции, стратегическое мышление, командная игра;

Dota Underlords — стратегическое мышление, логика;

Hearthstone — стратегическое мышление, логика;

StarCraft 2 — стратегическое мышление, логика;

World of Tanks — скорость реакции, стратегическое мышление, командная игра;

Minecraft — креативность, абстрактное мышление, ориентация на местности;

CodinGame — логика, программирование, математические навыки;

FIFA 19 — логика.

Генидиректор ИРИ Сергей Петров пояснил изданию, что важным критерием для выбора игр стали те навыки, которые игра помогает развивать.

Это должны быть занятия, наполненные смыслом, позволяющие развивать навыки, необходимые в будущей взрослой жизни, — стратегическое и логическое мышление, умение принимать быстрые решения, командная работа. Помимо «классических» киберспортивных дисциплин, таких как Dota 2, Hearthstone, в рекомендации мы включили CodinGame. Она не только развивает общую компьютерную грамотность, но и дает опыт реального, прикладного программирования.

Он также добавил, что эксперты института подготовили советы о паузах в играх (чтобы не перенапрагять глаза), разминках, занятиях о целеполагании и тайм-менеджменту.

Ранее ИРИ предлагал Минпросвещения ввести в некоторых школах уроки по киберспорту — эту инициативу хотят реализовать в 2020-2025 годах.