О любопытном прецеденте в российском кинопроизводстве сообщают «Ведомости».

Управляющий компании «Русская фильм группа» (РФГ) требует взыскать 216,6 миллиона рублей с китайской компании China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. В 2014-м РФГ выпустила «Вия 3D», собравшего в прокате 1,2 миллиарда рублей. В дальнейшем компания выступила инвестором «Тайны печати дракона», в 2017-м её признали банкротом.

В качестве ответчика выступает сопродюсер «Тайны печати дракона» China Film Group (над картиной, как мы знаем, работали и российская, и китайская студии), а также Чан и Шверценеггер, которые сыграли эпизодические роли. Как отмечают «Ведомости», это первый иск, когда в России к судебным разбирательствам привлекают таких звёзд. Продюсер «Тайны печати дракона» Алексей Петрухин считает эти требования «совершенно пустыми» и бесперспективными.

«Тайна печати дракона» — продолжения «Вия 3D». Фильм рассказывает об английском путешественнике и картографе Джонатане Грине, который прибывает в Китай. Бюджет картины составляет около 50 миллионов долларов, это самый крупный российско-китайский кинопроект. Помимо Чана и Шварценеггера создатели привлекли и Рутгера Хауэра.

Фильм уже вышел в китайский прокат, где показал слабые результаты. За первый уикенд «Тайна» собрала лишь 2,1 миллиона долларов, а в итоге ей прочат кассу в 3 миллиона. Лучше стартовали даже «Защитники» Сарика Андреасяна (2,2 миллиона) и «Сталинград», выступивший сразу с 7,8 миллиона за первые выходные. Как отметило профильное издание «Кинобизнес сегодня», китайских зрителей не впечатлил сюжет и малое экранное время громких звёзд, а China Film Group провела слабую промо-кампанию.

В российский прокат «Тайна» выходит 19 сентября, и продюсеры рассчитывают, что приключенческое фэнтези соберёт 2 миллиарда рублей.