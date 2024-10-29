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Испания в тизере 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»
Андрей Квасков
5 ноября 14:46
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1 минута на чтение
Телесеть AMC выпустила тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» сразу после окончания второго.

Спин-офф, посвященный приключениям Дэрила и Кэрол по Франции, теперь отправит зрителей в Испанию. Других подробностей сюжета пока нет.

Первые два сезона шоу были тепло приняты критиками — у них 70% и 75% «свежести» на Rotten Tomatoes соответственно. Пользовательский рейтинг оказался немного ниже — 64% и 59% одобрения.

Премьера третьего сезона «Дэрила Диксона» ожидается в 2025 году.
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Андрей Квасков
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