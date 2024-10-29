Испания в тизере 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон»





Спин-офф, посвященный приключениям Дэрила и Кэрол по Франции, теперь отправит зрителей в Испанию. Других подробностей сюжета пока нет.





Первые два сезона шоу были тепло приняты критиками — у них 70% и 75% «свежести» на Rotten Tomatoes соответственно. Пользовательский рейтинг оказался немного ниже — 64% и 59% одобрения.





Премьера третьего сезона «Дэрила Диксона» ожидается в 2025 году.

Телесеть AMC выпустила тизер третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» сразу после окончания второго.