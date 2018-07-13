Во время сессии вопросов и ответов на Las Vegas Comic Con исполнитель роли Сорвиголовы в сериалах Netflix, Чарли Кокс, сказал, что не против поработать в команде с самым дружелюбным соседом. Впрочем, он подчеркнул, что это всего лишь его желание, а не намёк на возможный кроссовер во вселенной Marvel.

Мне нужно быть очень осторожным. То есть я могу об этом говорить. И для начала скажу, что не знаю, как это может произойти.  Может быть, оно и случится, а может, и нет. Но у меня нет никаких оснований предполагать, что это произойдёт. Хотя было бы действительно круто это увидеть… Я бы хотел что-то вместе поделать с Человеком-пауком.

Чарли Кокс

Хотя оба героя — и Сорвиголова, и Человек-паук — уже активно взаимодействовали с другими персонажами Marvel в кроссоверах, о пересечении теле- и киновселенной пока что остаётся только мечтать.

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Всё, что выглядело крутым в первом сезоне, оказалось лишь подготовкой к ещё более мощному второму.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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