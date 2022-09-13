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    Новости

    Исполнительница роли молодой Алисенты в «Доме Дракона» — о возвращении в сериал

    13 сентября 2022
    13.09.2022
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    1 минута на чтение
    Исполнительница роли молодой Алисенты в «Доме Дракона» — о возвращении в сериал

    На HBO (и «Амедиатеке») вышли уже четыре эпизода «Дома Дракона», приквела «Игры престолов». Одна из особенностей сериала — временные прыжки между эпизодами. Канал уже показал превью пятой серии, которая станет последней для молодых исполнительниц Милли Олкок (Рейнира) и Эмили Кэри (Алисента) — дальше их заменят соответственно Эмма Д’Арси и Оливия Кук. При этом поклонники сериала успели полюбить молодых исполнительниц — особенно это видно по постам в соцсетях. И некоторые зрители задаются вопросом, могут ли актрисы ещё появиться в шоу.

    В недавнем интервью Эмили Кэри рассказала, что съёмочная команда об этом уже думала, но без подробностей.

    Говоря об этом… Разговоры, конечно, были, но если честно, я об этом абсолютно ничего не знаю, понятия не имею. Конечно, я бы хотела вернуться. Это зависит от того, как всё воспримут зрители и куда создатели захотят направлять сериал дальше. Я просто плыву по течению!

    О втором сезоне пока известно не так много. Прежде всего, СМИ рассказали, что сериал покинет Мигель Сапочник, уставший от франшизы. Для первого сезона он поставил три эпизода. Шоураннером второго сезона будет единолично Райан Кондал, а некоторые серии поставит Алан Тейлор (снимал ранние эпизоды «Игры престолов»).

    При этом инсайдеры сообщают, что во втором сезоне к актёрскому составу могут присоединиться Генри Кавилл и Элизабет Олсен.

    Как бы там ни было, продолжение выйдет вряд ли раньше 2024 года.

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