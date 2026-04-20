История четвертого сезона «Мандалорца» была связана с продолжением «Асоки»

Шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро рассказал, что история четвертого сезона была связана с продолжением «Асоки».
Он успел написать сценарии для всех эпизодов до того, как Lucasfilm решила сделать из четвертого сезона фильм.
Поэтому Фавро для полнометражной ленты «Мандалорец и Грогу» пришлось придумывать новый сюжет.
Нельзя просто взять сценарии нескольких серий и сделать из них фильм. В них было много персонажей, а их события переплетались со вторым сезоном «Асоки» и возвращением адмирала Трауна. Поэтому мне пришлось начать с чистого листа. Хотя кое-что, конечно, мне удалось сохранить.
«Мандалорец и Грогу» выйдет 22 мая.
