В Россию приезжает любопытная рок-группа из Израиля Orphaned Land. В последний раз музыканты выступали у нас четыре года назад. За это время они успели объездить весь мир, а недавно — в январе этого года — выпустили новый альбом.
Orphaned Land сочетают европейскую школу металла и народные мотивы своей родины. Поэтому их композиции, с одной стороны, звучат очень знакомо и привычно, а с другой, кажутся экзотичными благодаря аранжировкам.
Рокеры дадут всего два концерта, так что отмечайте в календаре:
- 13 апреля, пт: Санкт-Петербург, Opera. Встреча «Вконтакте»
- 14 апреля, сб: Москва, ZIL Arena. Встреча «Вконтакте»
Приобрести билеты можно на сайте . А послушать последний альбом группы Unsung Prophets And Dead Messiahs, с которым музыканты и поехали в тур, можно прямо здесь:
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В подборке — разнообразный фолк, сразу три титана метал-сцены, немного ретровейва и ностальгии, очень жуткий саундтрек, а также целая пачка анимированных клипов и ролик от нейросети.
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