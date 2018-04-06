В Россию приезжает любопытная рок-группа из Израиля Orphaned Land. В последний раз музыканты выступали у нас четыре года назад. За это время они успели объездить весь мир, а недавно — в январе этого года — выпустили новый альбом.

Orphaned Land сочетают европейскую школу металла и народные мотивы своей родины. Поэтому их композиции, с одной стороны, звучат очень знакомо и привычно, а с другой, кажутся экзотичными благодаря аранжировкам.

Рокеры дадут всего два концерта, так что отмечайте в календаре:

Приобрести билеты можно на сайте . А послушать последний альбом группы Unsung Prophets And Dead Messiahs, с которым музыканты и поехали в тур, можно прямо здесь:

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4945014">Unsung Prophets And Dead Messiahs</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/151444">Orphaned Land</a> на Яндекс.Музыке

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