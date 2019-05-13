13 мая на Reddit появилась видеозапись разговора с фестиваля EpicCon, в которой Йен Макэлхинни (сыграл Барристана Селми в «Игре престолов») поделился удивительными наблюдениями. Он утверждает, что на самом деле Джордж Мартин уже дописал книги — просто у автора был договор с создателями шоу не выпускать их, пока не завершится сериал.
Я не знаю, знаете ли вы об этом больше меня, но мне говорили, что Джордж уже дописал шестую и седьмую книги. По моим данным, книг всего семь. Но он заключил соглашение с шоураннерами сериала, что не будет публиковать финальные тома до того, как выйдет финал сериала. Так что, в течение следующего месяца или двух, мы можем увидеть шестую и седьмую книги. Я очень заинтриговал, потому что мой персонаж, Барристан, переживёт эти две книги.
Йен Макэлхинни, актёр
Эта цитата на 31:40.
Ранее писатель ничего не говорил об этом соглашении. Выход книги откладывали несколько раз, Мартин собирался выпустить «Ветра Зимы» ещё в 2016 и в 2017 годах. В последние месяцы он просил не беспокоить его по поводу выхода шестого тома — особенно в интервью. Ранее свет увидел первый том «Пламени и крови» — псевдоисторической хроники о завоевании Семи королевств династией Таргариенов.
Финал «Игры Престолов» выйдет 19 мая, HBO уже опубликовали тизер эпизода.
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