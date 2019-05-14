Ещё вчера мы писали о том, что в сети широко разошлись слова актёра Иэна Макэлхинни (сыграл Барристана Селми в сериале), который рассказал о соглашении между Мартином и шоураннерами «Игры престолов». Якобы писатель уже завершил книги, но не будет их выпускать до финала сериала.

Джордж Мартин опроверг эти слова и вновь пояснил, что шестая книга не закончена, а над седьмой он ещё не начинал работать.

Я снова повторюсь, под запись: нет, «Ветра Зимы» и «Грёзы о весне» не завершены. «Грёзы» я даже не начинал, я не собираюсь работать над седьмым томом, пока не закончу шестой.

Очень абсурдно, что мне приходится это пояснять. Планета круглая, Земля вращается вокруг Солнца, вода мокрая… что мне ещё добавить? Меня пугает, что кто-то может в это поверить, даже на секунду. В этом нет ни капли смысла. Зачем мне прятать завершённые книги? Почему мои издатели, не только в США, но и по всему миру, стали бы на такое соглашаться? Они зарабатывают миллионы каждый раз, когда выходит очередная новая книга по Льду и Пламени, как и я. Откладывать нет смысла. Зачем это HBO? Книги поддерживают интерес к сериалу, как и сериал поддерживает интерес к книгам.

Так что нет, книги не завершены, ни HBO, ни Дэвид с Дэном меня не просили о чём-то подобном. Никакого «соглашения» не существует. Поверьте, HBO с Дэвидом и Дэном были бы безумно рады, если бы «Ветра Зимы» вышли четыре или пять лет назад, но никто не был бы этому рад больше меня.

Я скажу то, что говорил ранее: перестаньте верить всему, что вы читаете в интернете.

Кроме моего блога, конечно.