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Журнал «Вокруг света» открыл виртуальный музей

Дмитрий Кинский
17 июля 16:24
58
1 минута на чтение
Наши друзья из познавательного журнала «Вокруг света» в честь своего 165-летия открыли виртуальный музей.
В нем собраны главные изобретения, открытия и важные события — по одному на каждый год существования журнала.
Там есть даже аудиогид с приглашенными экспертами, среди которых историк моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец, киновед Всеволод Коршунов и шеф-повар Мирко Дзаго.
Напомним, первый номер «Вокруг света» с припиской «журнал землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений» вышел в 1861 году в Санкт-Петербурге.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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