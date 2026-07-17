Журнал «Вокруг света» открыл виртуальный музей

Наши друзья из познавательного журнала «Вокруг света» в честь своего 165-летия открыли виртуальный музей

В нем собраны главные изобретения, открытия и важные события — по одному на каждый год существования журнала.

Там есть даже аудиогид с приглашенными экспертами, среди которых историк моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец, киновед Всеволод Коршунов и шеф-повар Мирко Дзаго.

Напомним, первый номер «Вокруг света» с припиской « журнал землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений» вышел в 1861 году в Санкт-Петербурге.

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