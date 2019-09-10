Deadline сообщает, что актёрский состав второго сезона «Академии Амбрелла» пополнили новые актёры.

Риту Эрийа («Шерлок») сыграет девушку по имени Лила, способности которой работают по принципу хамелеона. В зависимости от ситуации она может быть как клинически безумна, так и «блестяща».

Юсуф Гейтвуд («Благие знамения») получил роль Реймонда — прирождённого лидера и «своего парня». Главные качества его героя — ум, серьёзность и уверенность.

Марин Айрленд («Я — легенда») достался образ Сисси — бесстрашной и безумной матери из Техаса, которая вышла замуж по молодости, а сейчас пытается получить от жизни и любви всё, что может.

В первых двух томах комикса этих персонажей не было. Однако в одном из интервью создатель «Академии Амбрелла» Джерард Уэй рассказал, что показал сценаристам шоу 18-страничный документ, в котором были изложены события ещё не вышедших графических романов. Вполне возможно, что новых героев ввёл именно Уэй.

Когда ждать премьеру нового сезона, пока неизвестно.