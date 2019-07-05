Кацухиро Отомо — один из самых известных режиссёров и сценаристов аниме-фильмов. Больше всего его знают по «Метрополису», «Стимбою» и манге и полнометражной адаптации «Акира». В начале июля он прибыл в Лос-Анджелес на фестиваль Anime Expo 2019, где рассказал о своём новом проекте и дальнейшей судьбе «Акиры».

Сейчас Отомо в качестве сценариста, постановщика и дизайнера занимается новой научно-фантастической полнометражкой под названием Orbital Era. Помогает ему в этом студия Sunrise, Inc. Действие картины разворачивается в строящейся космической колонии, где пытаются выживать несколько подростков. В какой-то момент им приходится столкнуться с ударом судьбы! Графика выхода пока нет — только тизер, концепт-арты и постер, показанные на выставке.

Кроме того, Sunrise, Inc. запускают в производство сериал по мотивам манги «Акира». Студия планирует, по сути, создать расширенный ремейк, добавив в него те сцены, которые не попали в полнометражку. Даты выхода пока что тоже нет.

Для классический полнометражки студия готовит релиз на Blu-ray в формате 4К. Картина выйдет на двух дисках и выйдет 24 апреля 2020 года.

Вдобавок, компания Kodansha планирует издать The Complete Works Project — полное собрание работ Кацухиро Отомо, начиная с 1971 года.

Манга «Акира» выходила с 1982 по 1990 года. Популярность франшизы значительно выросла после выхода анимационного фильма в 1988-м. В 2002 организаторы премии Эйснера — самой почётной американской комикс-премии — вручили награду автору манги.

Её сюжет разворачивается после Третьей мировой войны. Главный герой — байкер по имени Тэцуо, который после столкновения с мутантом становится обладателем сверхъестественных способностей. Вскоре по его следу начинают идти военные.

В разработке находится также голливудский ремейк, которым занимается режиссёр Тайка Вайтити. Похоже, он намерен довести дело до конца, ведь мангу пытаются экранизировать с 2010 года. Студия уже начала кастинг — в основном, ищут актёров азиатского происхождения. В прокат фильм должен выйти 21 мая 2021 года.