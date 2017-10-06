В Сети появился первый трейлер сиквела «Тихоокеанского рубежа», в котором гигантские пилотируемые роботы сражаются против инопланетных чудовищ.

Завязка у фильма по-прежнему схожая. На Земле какое-то время царил мир, но вскоре снова открылся портал в иное измерение, из которого полезли кайдзю невиданных размеров, ещё больше, чем раньше. Егеря, ставшие уже не таким редким явлением, дают бой прибывшим чудовищам.

Проектом уже не занимается Гильермо Дель Торо. Теперь режиссёрское кресло занял Стивен С. ДеНайт (сериалы «Сорвиголова», «Кукольный дом»). На главной роли — Джон Бойега, штурмовик Финн из «Пробуждения Силы».

После трейлера кажется, будто вторая часть будет больше похожа на «Могучих рейнджеров», чем на «Тихоокеанский рубеж». Узнаем так ли это 22 марта 2018 года.

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