«Каков самый главный вопрос?»: трейлер антиутопии «Укрытие» по книжному циклу «Шерсть»

Apple TV+ показал первый трейлер фантастической антиутопии Silo («Укрытие»»). Это экранизация книжного цикла, который начинается с романа «Шерсть» (Wool) Хью Хауи.

Сериал, как и первоисточник, рассказывает о тоталитарном постапокалиптическом обществе. После некой катастрофы люди живут в подземных бункерах, которые простираются на десятки и сотни этажей под землёй. Жители подчиняются жёстким и порой несправедливым законам, считая, что это способствует спасению. Ребекка Фергюссон («Дюна») играет инженера Джульетту, взгляды которой отличаются от общепринятых. Ещё одно действующее лицо — следящий за порядком шериф Холстон. Его сыграл Дэвид Ойелоуо («Полуночное небо», сериал «Отверженные» 2018-го).

За производство сериала отвечает продюсер и сценарист Грэм Йост, завоевавший в своё время «Эмми» за сериалы «От Земли до Луны» и «Тихий океан». Режиссёр — Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Пассажиры»).

«Укрытие» стартует на Apple TV+ 5 мая.