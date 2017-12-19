Грустные новости для холистических детективов и всех тех, кто ищет связи повсюду в мире. Канал BBC America закрыл сериал «Детективное агентство Дирка Джентли» после второго сезона. Об этом в трогательном письме сообщили представители канала на сайте.

Дорогие поклонники Дирка Джентли!

Сериал «Детективное агентство Дирка Джентли» объединил группу талантливых и творческих людей, которые сделали кое-что по-настоящему оригинальное и которые видят повод для праздника в том, как чудно и чудесно устроена вселенная. Мы гордимся, что нам довелось работать с этими сценаристами, продюсерами и актёрами — они создали изумительный мир. Мы видели, с какой страстью вы участвовали в кампании [за продление сериала] в социальных сетях. К несчастью, мы вынуждены вас огорчить — второй сезон был последним на канале BBC America.

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У поклонников ещё теплится надежда, что сериал «подхватит» Netflix, который участвовал в производстве шоу. Сервис обладает правом показа сериала по всему миру. Сейчас завершился показ второго сезона на BBC America, а 5 января весь второй сезон будет доступен на стриминговом сервисе. Скорее всего, Netflix примет решение продлять сериал или нет, исходя из рейтингов шоу.

Обзор второго сезона будет в ближайшее время, а пока почитайте наши статьи о первом.

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Кот-редактор
Кот-редактор

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