Канал Nickelodeon собирается выпустить новую мини-версию сериала «Боишься ли ты темноты?», сообщает Deadline. В шоу будет три часовых эпизода, которые выйдут уже в октябре этого года.

Сценарий для проекта напишет БенДэвид Грабински («Отпетые напарники»). В режиссёрское кресло сядет Дин Израэлайт («Могучие рейнджеры»). Главные роли в новом мини-сериале сыграют Сэм Эш Арнольд, Мия Чех («Тёмные отражения»), Тамара Смарт («Артемис Фаул»), Джереми Тейлор («Оно»), Лилиана Рэй и Рафаэль Казаль.

Оригинальный сериал выходил на Nickelodeon двумя частями — с 1990 по 1996 год и с 1999 по 2000-й. Шоу рассказывало о группе детей под названием «Общество Полуночников», которые раз в неделю собираются в тайном месте в лесу ночью, чтобы рассказывать друг другу страшные истории.