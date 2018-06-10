22 октября 2018 года студия Fantasy Flight Games прекратит продажи карточной игры Android: Netrunne. Об этом разработчики сообщили на своём сайте. Но перед этим игру ждёт новое дополнение под названием Reign and Reverie, в которое войдут 49 новых и ещё 9 уникальных карт. Даты релиза пока нет, но дополнение уже доступно для предзаказа.

Android: Netrunner была чем-то экстраординарным. Она была уникальна по тематике и механике, но её настоящая особенность была в людях вокруг неё. Я надеюсь и верю, что игровое сообщество будет поддерживать её жизнь ещё долгие годы.

Майкл Боггс, главный разработчик Android: Netrunner

Глава студии Fantasy Flight Games Эндрю Наваро пояснил, что причиной остановки продаж стало подходящие к концу лицензионное соглашение. Он также отметил, что, учитывая успех игры, найти подходящий момент для такого объявления было просто невозможно.

Одна наша страсть не смогла бы сделать игру по-настоящему успешной. Этим мы обязаны фанатам, продавцам, организаторам турниров, подкастерам и создателям видеоконтента, чья любовь к игре превзошла все наши ожидания. Большое спасибо, что вы сделали Android: Netrunne частью вашей жизни, и за вашу поддержку. Спасибо!

Глава студии Fantasy Flight Games Эндрю Наваро

Android: Netrunne — карточная игра в сеттинге киберпанка, где игроки берут на себя роль одной из сторон: Корпорации или Нетроннов. Игра рассчитана на двух игроков.

По сюжету мощные компьютерные и нейробиологические технологии создали мозговые сети, которые позволяют управлять человеческими интересами. Сети становятся основой современной цивилизации, ведь человечество стало жить в них. Владеют и управляют виртуальным пространством Мегакопорации. Неудивительно, что появляются хакеры, известные как Нетронны, которые хотят подорвать функционирование вездесущей сети.