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Кейт Бланшетт снималась за «бесплатные сэндвичи» во «Властелине колец»
Дмитрий Кинский
9 августа 13:54
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1 минута на чтение

Кейт Бланшетт в одном из интервью немного рассказала о съемках во «Властелине колец» в роли Галадриэль.

Интервьюер поинтересовался у актрисы, какой фильм принес ей больше всего денег, и предположил, что это «Властелин колец». Но, по словам актрисы, с него никто нормально не заработал.
Смеетесь? Нет, никто толком ничего не получил за этот фильм. По сути, я получала бесплатные сэндвичи, и смогла забрать эльфийские уши. <...> Женщинам платят не так много, как вы думаете.
Бланшетт призналась, что согласилась сняться в картине в первую очередь из-за Питера Джексона. Актрисе очень нравились его предыдущие работы в жанре хоррора.
Кейт не первый человек, который говорит о низкой зарплате на съемках «Властелина колец». Так, Орландо Блум в 2019 году признался, что получил всего 175 тысяч долларов за все три фильма.

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Дмитрий Кинский
9 августа 13:54

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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