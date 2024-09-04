Кэл Кестис из Star Wars Jedi появится в лайв-экшене по «Звездным войнам» — и другие инсайды

Инсайдер Дэниел Рихтман поделился информацией о будущих проектах по «Звездным войнам».

Так, Кэл Кестис из Star Wars Jedi от Respawn появится в одном из будущих лайв-экшенов. Его, конечно, сыграет Камерон Монахэн.

«Мандалорец и Грогу» станет заключительной главой в истории Дина, четвертого сезона у «Мандалорца» не будет.

Что касается «Звездных войн: Новый орден» с Дейзи Ридли, то его перенесли на неопределенный срок, как ранее сообщали другие инсайдеры.

А фильм Тайки Вайтити вообще поставили на паузу.

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