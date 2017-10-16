Кем чаще всего играют в Dungeons & Dragons?

Кем чаще всего играют в Dungeons & Dragons?

С чего начинается игра в Dungeons & Dragons? Верно, с создания персонажа. Даже в основанных на этой системе компьютерных RPG, вроде Neverwinter Nights или Baldur’s Gate, игроки могли часами создавать себе героя, выбирая из десятков комбинаций класса и расы.

Онлайн-инструментарий D&D Beyond — цифровой сервис для пятой, самой последней редакции D&D — подготовил любопытный отчёт. В нём подсчитано, кем игроки играли чаще всего, а кем — реже всего. Вот как выглядит статистика с 15 августа по 15 сентября.

Чаще всего игроки выбирали сочетание человек-воин. Простой и эффективный вариант для тех, кто сел играть в первый раз. Люди вообще побеждают по популярности с большим отрывом, за ними следуют дворфы и эльфы. Другие распространённые сочетания вторят классическим фэнтезийным архетипам — эльф-следопыт, эльф-волшебник и полурослик-плут. Ещё игроки часто выбирали дворфа-жреца и тифлинга-чернокнижника. Если подумать, из этого получилась бы неплохая партия!

Реже всего игроки выбирали класс друида и расу полукровок-небожителей — аазимаров. В этом нет ничего удивительного, ведь аазимаров, как и гуманоидных птиц ааракокра и мощных голиафов, нет в основной книге правил. Другие непопулярные сочетания легко объясняются тем, что класс и раса слабо подходят друг другу с точки зрения игромеханики. За полуорка-барда или полуэльфа-варвара играют разве что шутники или очень большие оригиналы.

А кем чаще всего в Dungeons & Dragons играете вы?