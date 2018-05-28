Мультсериал 90-х про Бэтмена, пожалуй, до сих пор остаётся одним из самых популярных и любимых проектов по комиксам DC. В нашем прошлогоднем спецпроекте о главных сериалах «Бэтмен: мультсериал» занял почётное место в подборке «Любимые сериалы нашего детства».

26 мая на фестивале Comic Con в Лондоне появился актёр озвучания Кевин Конрой — это его голосом говорит Бэтмен в мультсериале, ряде анимационных лент и видеоиграх серии Arkham. Он рассказал поклонникам, почему на самом деле закрыли этот выдающийся мультик:

Они прекратили делать мультсериал не потому что пропал интерес зрителей или не было актёров. На самом деле, создатели просто исчерпали интересные идеи для истории. И они не хотели жертвовать качеством и писать сюжеты с глупыми историями. Кевин Конрой, актёр озвучания

Актёр разъяснил, что создатели мультсериала просто приняли решение двигаться в другом направлении:

Позже они решили сфокусироваться на Бэтмене и Робине. А позже они начали работать над «Бэтменом будущего», где, как вы помните, появился новый молодой парень. А позже была «Лига справедливости». Так что они всегда искали различные пути заново представить персонажей, чтобы запустить новые сюжетные линии. Было много попыток придумать такие истории, которые не будут казаться глупыми и смешными. Все актёры полюбили своих персонажей. Сегодня они вернулись бы в свои кабинки, чтобы озвучить больше мультсериалов, потому что каждый очень любил эту работу. Кевин Конрой, актёр озвучания

Актёра спросили, хотел бы он снова вернуться к роли Брюса Уэйна, если вдруг анонсируют перезапуск оригинального мультсериала. Он незамедлительно ответил:

Боже, да, конечно!

Анимационный мультсериал про Бэтмена был запущен в 1992 году и продержался в эфире три года. Всего вышло 4 сезона с 85 сериями.