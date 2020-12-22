Кинокомпания «Марс Медиа» снимет фильм по повести Стругацких «Отель „У погибшего альпиниста“»

Отечественная кинокомпания «Марс Медиа» («Т-34», «Аритмия», «Громкая связь») приобрела у наследников Стругацких права на экранизацию знаменитой детективной повести «Отель „У погибшего альпиниста“».
Продюсерами проекта выступят Рубен Дишдишян («Брестская крепость», «Мастер и Маргарита») и Нарек Мартиросян («Магия превыше всего»). Сценарий начнут писать в 2021-м, а выпустить картину хотят лишь к 2023-му. Создатели отмечают, что в качестве референса видят такие хиты, как «Убийство в Восточном экспрессе» и «Достать ножи».
Пока что авторы поделились лишь логотипом:
Стругацкие написали повесть в 1969 году. Она планировалась как литературная игра — сперва это типичное «убийство в закрытой комнате», а затем уже «совершенно другая» история. Сами Стругацкие считают эксперимент неудачным. Что, впрочем, не помешало экранизировать книгу в 1979-м — это последняя работа режиссёра Григория Кроманова. Авторами сценария также выступили Стругацкие, а в главных ролях снялись Александр Демьяненко, Алексей Кожевников, Олег Борисов и другие.
Позже повесть легла в основу одноимённого аудиоспектакля.
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