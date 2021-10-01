«КиноПоиск» и Bubble Studios работают над сериалом «Фурия» — ещё одной экранизации комиксов

На презентации «КиноПоиска» анонсировали сериал «Фурия», над которым онлайн-кинотеатр работает совместно с издательством Bubble.

Сериал будет основан на одной из стартовых линеек «Красная Фурия» (эдакий оммаж Чёрной вдове). В центре событий — авантюристка и акробатка Ника Чайкина. Первые выпуски линейки в своё время критиковали за чрезмерную сексуализацию и фан-сервиса. На презентации рассказали, что в сериале отойдут от комикса, но основной каркас оставят.

Действие сериала развернётся в одной вселенной с «Майором Громом».

Подробностей об актёрах или съёмочной команде пока нет — все детали обещают рассказать на фестивале Bubble Comics Con.