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    Новости

    «КиноПоиск» и Bubble Studios работают над сериалом «Фурия» — ещё одной экранизации комиксов

    1 октября 2021
    01.10.2021
    1034
    0 минут на чтение
    «КиноПоиск» и Bubble Studios работают над сериалом «Фурия» — ещё одной экранизации комиксов

    На презентации «КиноПоиска» анонсировали сериал «Фурия», над которым онлайн-кинотеатр работает совместно с издательством Bubble.

    Сериал будет основан на одной из стартовых линеек «Красная Фурия» (эдакий оммаж Чёрной вдове). В центре событий — авантюристка и акробатка Ника Чайкина. Первые выпуски линейки в своё время критиковали за чрезмерную сексуализацию и фан-сервиса. На презентации рассказали, что в сериале отойдут от комикса, но основной каркас оставят.

    Действие сериала развернётся в одной вселенной с «Майором Громом».

    Подробностей об актёрах или съёмочной команде пока нет — все детали обещают рассказать на фестивале Bubble Comics Con.

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