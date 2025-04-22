Кинотеатры России откажутся от показа нелицензионного контента в мае

асть российских кинотеатров откажется от показа нелицензионного контента на время майских праздников. Издание «Бюллетень кинопрокатчика» объявило , что ч





По данным источников, инициатива продлится с 1 по 15 мая. В число голливудских картин, премьера которых в мировом прокате совпадет со временем проведения акции, вошли боевик «Расплата 2» с Беном Аффлеком, «Громовержцы*» от Marvel и фантастическая лента «Очи».



