Кинотеатры России откажутся от показа нелицензионного контента в мае

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» объявило, что часть российских кинотеатров откажется от показа нелицензионного контента на время майских праздников.
По данным источников, инициатива продлится с 1 по 15 мая. В число голливудских картин, премьера которых в мировом прокате совпадет со временем проведения акции, вошли боевик «Расплата 2» с Беном Аффлеком, «Громовержцы*» от Marvel и фантастическая лента «Очи».
В 2024 году акция «Месяц без пираток» продлилась с 18 апреля по 12 мая и вызвала негативную реакцию со стороны кинотеатров.