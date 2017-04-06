Недавно вышедший трейлер фильма ужасов «Оно», новой экранизации романа Стивена Кинга про демонического клоуна Пеннивайза, вызвал осуждение со стороны профессиональных клоунов. Циркачи считают, что подобные фильмы заставляют людей бояться их и подрывают престиж уважаемой профессии.

Издание Mel Magazine опросило нескольких профессиональных клоунов, и они оказались не в восторге от «Оно». «Клоунам теперь придётся очень плохо», — говорит Гилфорд Адамс, клоун с двадцатилетним стажем. «Это разрушает наш бизнес», — подтверждает его коллега Ник Кейн. Ещё один артист, Роджер Фоджас, заявил, что после фильма клоунов наверняка перестанут нанимать на детские праздники, потому что дети начнут их бояться. Уже после выхода трейлера у него резко упало количество заказов.

Клоуны много лет считались смешными, и в каком-то смысле именно на контрасте авторы вроде Кинга делали из них злодеев. Но теперь такие персонажи, как Пеннивайз и Джокер, стали настолько известны, что клоуны всё сильнее ассоциируются с ужасом и жестокостью и кажутся детям страшными. Если новое «Оно» окажется удачным, мы получим отличный фильм ужасов, но клоунам, возможно, придётся искать себе другую работу. Например, на тематических вечеринках для любителей хоррора.