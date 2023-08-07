Книжный сервис «Строки» запустил раздел с комиксами. Среди эксклюзивов — «Атака титанов»

Книжный подписочный сервис «Строки» (МТС) запустил раздел с комиксами, которые теперь доступны в приложении и на сайте.

В стартовой линейке представлены цифровые версии комиксов издательств МИФ, «Альпака», «Реанимедия», Molot Hardcorp, No Kidding Press и многих других. Некоторые комиксы доступны только в качестве эксклюзива — например, манга «Атака титанов» от «Азбуки»

Кроме того, «Строки» выступают издателями нескольких веб-комиксов. В «первую волну» входят Originals:

«Мы нашли приключения» Евгения Яковлева;

«Департамент по убийству дракона» Виталия Терлецкого;

Stray Cat Agency Валерии Югай

У сервиса три вида подписки: