Книжный сервис «Строки» запустил раздел с комиксами. Среди эксклюзивов — «Атака титанов»

Книжный подписочный сервис «Строки» (МТС) запустил раздел с комиксами, которые теперь доступны в приложении и на сайте.
В стартовой линейке представлены цифровые версии комиксов издательств МИФ, «Альпака», «Реанимедия», Molot Hardcorp, No Kidding Press и многих других. Некоторые комиксы доступны только в качестве эксклюзива — например, манга «Атака титанов» от «Азбуки»
Кроме того, «Строки» выступают издателями нескольких веб-комиксов. В «первую волну» входят Originals:
- «Мы нашли приключения» Евгения Яковлева;
- «Департамент по убийству дракона» Виталия Терлецкого;
- Stray Cat Agency Валерии Югай
У сервиса три вида подписки:
- 299 рублей — даёт доступ к сервису на 10 часов в месяц;
- 549 рублей — стандартная подписка;
- 899 рублей — позволяет приобретать до трёх книг в месяц, которые не входят в подписку.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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Александр Ремизов
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