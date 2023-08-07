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    Новости

    Книжный сервис «Строки» запустил раздел с комиксами. Среди эксклюзивов — «Атака титанов»

    7 августа 2023
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    07.08.2023
    431
    0 минут на чтение
    Книжный сервис «Строки» запустил раздел с комиксами. Среди эксклюзивов — «Атака титанов»

    Книжный подписочный сервис «Строки» (МТС) запустил раздел с комиксами, которые теперь доступны в приложении и на сайте.

    В стартовой линейке представлены цифровые версии комиксов издательств МИФ, «Альпака», «Реанимедия», Molot Hardcorp, No Kidding Press и многих других. Некоторые комиксы доступны только в качестве эксклюзива — например, манга «Атака титанов» от «Азбуки»

    Кроме того, «Строки» выступают издателями нескольких веб-комиксов. В «первую волну» входят Originals:

    • «Мы нашли приключения» Евгения Яковлева;
    • «Департамент по убийству дракона» Виталия Терлецкого;
    • Stray Cat Agency Валерии Югай

    У сервиса три вида подписки:

    • 299 рублей — даёт доступ к сервису на 10 часов в месяц;
    • 549 рублей — стандартная подписка;
    • 899 рублей — позволяет приобретать до трёх книг в месяц, которые не входят в подписку.
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