Когда выйдет экранизация «Черновика» и чего от неё ждать?

Когда выйдет экранизация «Черновика» и чего от неё ждать?

Фантастический фильм «Черновик» — экранизация одноимённого романа Сергея Лукьяненко — обзавелся датой релиза и некоторыми подробностями сюжета. Об этом рассказали представители кинопрокатчика WDSSPR на 104-м Московском кинорынке, пишет КиноПоиск. Итак, отмечайте в календарях — новая адаптация книги Лукьяненко стартует в прокате с 15 марта 2018 года.

Экранизация будет весьма близка к оригинальному роману. В центре сюжета окажется дизайнер видеоигр Кирилл, которого некие силы буквально «вычёркивают» из жизни. Однажды утром он узнаёт, что в его квартире живёт кто-то другой, а родственники, друзья, коллеги и даже девушка его не узнают. Кирилл выясняет, что его предназначение — стать своего рода таможенником между параллельными мирами.

В фильме нам покажут лишь некоторые из описанных в книге миров. Так, например, в одном из них Москва будет немного напоминать Пекин, заселённый русскими и китайцами. А мир «Заповедника» отразит «дикую» версию Москвы: проросший джунглями Кремль, белоснежные пляжи и чистая Москва-река, в которой можно купаться. Но некоторые миры будут куда более загадочными, и Кириллу предстоит раскрыть их тайны.

Роль главного героя досталась Никите Волкову («Танцы насмерть», «Выжить после»). Кроме него, в фильме появятся Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Евгений Ткачук, Северия Янушаускайте, Никита Тарасов и другие.

Картину представляли режиссёр Сергей Мокрицкий («Битва за Севастополь») и писатель Сергей Лукьяненко. Автор романа подключился к кинопроизводству на самых поздних этапах, он не работал над сценарием, но, по его словам, адаптация получилась ближе к оригиналу, чем «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

Мне кажется, „Черновик“ гораздо ближе к первоисточнику, чем были в свое время „Дозоры“, и мне это нравится. Это настолько близко, насколько вообще можно экранизировать в односерийном фильме довольно толстую книжку. Я увидел [в фильме] то, о чем писалось. Сергей Лукьяненко

Режиссёр надеется, что зрители примут «Черновик» и это позволит в будущем снять продолжение под названием «Чистовик». Суммарный производственный бюджет картины составил около 200 миллионов рублей.

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