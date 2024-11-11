Колин Фаррел подписался на три фильма про Бэтмена

Колин Фаррел, исполняющий роль Пингвина, в одном из интервью рассказал, что подписал контракт с DC на три части «Бэтмена».
Изначально актер не был уверен, что его персонаж появится в продолжении. В итоге во второй части у Пингвина будет пять или шесть сцен. При этом сценарий ленты Фаррел пока не читал.
Личность персонажа менялась весь сериал. И к концу восьмого эпизода она превратилась в нечто иное. В последнее сцене у героя прослеживается некая степень почти бредовой психопатии. Как это отразится в новом фильме?
Напомним, 11 ноября подошел к концу сериальный спин-офф «Бэтмена» про Пингвина. Пользователи IMDb очень положительно оценили шоу, особенно последний эпизод (у него 9,7 баллов из 10 возможных).
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