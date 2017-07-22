Хотя сейчас Comic-Con в Сан-Диего превратился в фестиваль популярной культуры в целом, изначально это всё-таки был фестиваль комиксов, и именно на нём ежегодно вручают Премии Айснера — главные награды в области комиксов.

В этом году триумфатором стала фэнтези-серия «Сага», получившая четыре «Айснера»: за лучшие сценарий (создателю серии Брайану К. Вону), обложку (художнице Фионе Стэплз), растушёвку (ей же) и как лучшая серия. Три «Айснера» достались неизвестному в России сингапурскому комиксу The Art of Charlie Chan Hock Chye: его создателю Сони Лью как сценаристу-художнику, за лучшее издание в США азиатского комикса и лучший дизайн. «Чёрный молот» (Black Hammer) от Dark Horse получил две премии — как лучшая новая серия и за лучший леттеринг (то есть дизайн букв).

Вообще большинство премий досталось не Marvel и DC, а их независимым конкурентам вроде Image Comics и Dark Horse — оба издательства взяли по пять «Айснеров». В этом нет ничего удивительного: как правило именно такие издательства чаще идут на смелые эксперименты. Но и гиганты индустрии не остались обделены. Две премии завоевала Джилл Томпсон за графический роман Wonder Woman: The True Amazon, а у Marvel награду получили комиксы о Девушке-Белке и Вижене.

Полный список победителей можно посмотреть на сайте Hollywood Reporter.

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