Компания CMON объявила о скором выходе настольной игры по вселенной последней части God of War. Это карточная игра, основанная на приключениях Кратоса на севере, среди представителей скандинавской мифологии.

Вот как звучит официальный анонс:

В карточной игре God of War участники возьмут на себя роли Норн, которые будут тасовать героев и события, чтобы остановить Рагнарёк. Каждая партия — это попытка спасти Мидгард от гибели. Игроки — от одного до четырёх — действуют в команде, каждый из них олицетворяет одного из героев видеоигры: Кратоса, Мимира, Атрея, Брока, Синдри или Фрею. Они сражаются со всё теми же противниками и боссами из видеоигры, но каждый раз известные события будут обыгрываться новым способом, создавая уникальные сценарии вида «А что, если…?».

Геймлпей звучит довольно просто. Игроки при помощи шести двухсторонних карт формируют мозаику квеста, одиночное изображение. Чтобы победить, участникам нужно использовать сильные стороны и особые способности своих героев.

Ориентировочно игра выйдет во второй половине 2019 года.

Ранее студия Santa Monica, разработавшая игру, отметила годовщину с релиза. Создатели опубликовали ролик, в котором поблагодарили поклонников и рассказали о своих любимых фанатских работах.