Короткометражка: Свин-Паук пытается съесть хот-дог

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Студия Sony выпустила полноценную короткометражку «Свин-паук: Угодивший в свинину» (Spider-Ham: Caught in a Ham) от Мигеля Хирона и Дэвида Шуленбурга, которая вошла в дополнительные материалы к мультфильму «Человек-паук: Через вселенные».

В ролике герой пытается съесть хот-дог, но сначала ему мешает нерадивый злодей, а потом открывшийся портал. В наличии шутки и стилистика классических американских мультсериалов типа «Дятла Вуди».

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