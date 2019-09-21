Короткометражка: Свин-Паук пытается съесть хот-дог

Студия Sony выпустила полноценную короткометражку «Свин-паук: Угодивший в свинину» (Spider-Ham: Caught in a Ham) от Мигеля Хирона и Дэвида Шуленбурга, которая вошла в дополнительные материалы к мультфильму «Человек-паук: Через вселенные».

В ролике герой пытается съесть хот-дог, но сначала ему мешает нерадивый злодей, а потом открывшийся портал. В наличии шутки и стилистика классических американских мультсериалов типа «Дятла Вуди».