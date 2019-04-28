В конце марта IGN и 20th Century Fox запустили совместный проект к 40-летию франшизы «Чужой». Fox отобрала шесть победителей из более чем 550 заявок на создание короткометражных фильмов. Ролики сперва показали на различных фестивалях, а затем постепенно опубликовали в сети. Мы выкладывали каждую короткометражку по отдельности, а теперь пришло время создать пост со всеми роликами — отличный повод посмотреть их все!

«Чужой: Карантин»

Ролик рассказывает про четверых выживших, которые приходят в себя в небольшой спасательной капсуле. Они пытаются понять, из-за чего случилось крушение корабля, и вскоре узнают, что в их группе есть заражённый. За сценарий и режиссуру отвечал Крис Ридинг.

Озвучка от VHS:

«Чужой: Образец»

Сюжет рассказывает историю ботаника Джулии, которая вместе со своей лабораторной собакой остаётся дежурить в теплице. Помещение внезапно закрывается, заточая девушку внутри один на один с неким чудовищем из тайного груза. Так начинается игра в «кошки-мышки».

Озвучка от VHS:

«Чужой: Ночная смена»

Сюжет рассказывает о работнике космического грузовика, который находит своего напарника, пропавшего на четыре дня. Тот в не лучшем состоянии, кажется пьян. Они отправляются на склад снабжения колонии, где их встречают другие рабочие — и вскоре заболевшему становится значительно хуже.

Озвучка от VHS:

«Чужой: Руда»

Сюжет рассказывает историю шахтёра Лоррейн, которая усердно трудится в шахтах, чтобы обеспечить лучшую жизнь своей дочери и внукам. Когда один из её напарников погибает из-за неизвестных обстоятельств, перед Лоррейн встаёт выбор: сбежать, нарушив приказы начальства, или спуститься вниз и столкнуться со страхом, который угрожает ей и её семье.

Озвучка от VHS:

«Чужой: Одна»

Пятая короткометражка рассказывает про выжившего члена экипажа Хоуп, которая осталась одна на заброшенном корабле «Отранто», перевозящем химикаты. Хоуп целый год пыталась спасти судно и свою жизнь, и, в конце концов, она находит некий тайный груз. Девушка решает рискнуть и вновь активирует «Отранто», чтобы вернуться к людям. Короткометражку написал и поставил Ноа Миллер.

Озвучка от VHS:

«Чужой: Жатва»

Последний ролик показывает экипаж повреждённого космического корабля, команда пытается добраться до спасательного шаттла, судно взорвётся через считанные минуты. Единственное ещё работающее устройство — датчик движения, служащий в качестве навигатора. Команду преследуют пугающее чудовище, однако главная угроза всё это время была у них на виду. Режиссёр — Бенджамин Хаудишель.

Озвучка от VHS: